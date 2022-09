Recenseadores do IBGE paralisam atividades e reivindicam melhorias nas condições de trabalho

“Nós nos preparamos, estudamos, fizemos a prova, passamos, fizemos o treinamento e estamos preparados para trabalhar, só que os nossos direitos estão sendo violados”, disse Elisângela Santos, que é recenseadora no município de Simão Dias, no Centro Sul sergipano.

Segundo a coordenadora de Recursos Humanos do Censo 2022 em Sergipe, Poliana Figueiredo, no estado, existem quase 120 casos de atraso no pagamento de ajuda de custo de treinamento dos recenseadores.

O trabalho dos recenseadores é dividido em áreas e eles ganham também de acordo com a produção. Mas, segundo ela, o pagamento não é imediato.

“Nós temos problemas com o sistema mesmo, operacional, com o módulo de treinamento apenas, aí criou-se um grande problema de atraso, nos pagamentos, principalmente, da segunda parcela. Aqui em Sergipe nós fizemos pagamentos parcelados, isso gerou ordens bancárias canceladas. Depois que encontramos a solução junto à diretoria de informática, ainda tem o problema com ordens bancárias para serem reprocessadas pelo financeiro do Rio de Janeiro. A gente está no processo mesmo de aguardar, porque criou-se uma fila e eles estão fazendo por blocos de estado. Inclusive, amanhã eles ficaram de dar um retorno sobre o reprocessamento aqui de Sergipe”, disse a coordenadora de Recursos Humanos do Censo.