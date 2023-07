CNEC possibilitará aumento de vagas na rede municipal de Lagarto

Por meio de uma nota emitida pela Prefeitura de Lagarto, o secretário Municipal de Educação, professor Magson Almeida, destacou que uma parceria entre a gestão municipal e o Colégio Cenecista Laudelino Freire (CNEC) resultará em um aumento de vagas na rede municipal de ensino.

“A parceria da CNEC com a Rede Pública Municipal de Lagarto possibilitará um aumento no número de vagas em nossa rede com o objetivo de não deixar nenhum aluno fora da escola”, destacou o secretário ao falar sobre a pré-matrícula que será aberta para o referido Centro Educacional.

Cabe destacar que, com a ajuda dos profissionais da Saúde, a Prefeitura de Lagarto realizará a Busca Ativa crianças de até 5 anos que estão fora da escola. “Portanto, fiquem ligados na chamada do Busca Ativa para realizarem a matrícula desses pequenos gigantes onde passarão a ter acesso ao ensino em tempo integral, informou o professor Magson Almeida.