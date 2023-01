Recriação da Secretaria de Esporte e Lazer fortalecerá o setor em SE

A recriação da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer trará autonomia e orçamento compatível com os projetos a serem executados no estado de Sergipe, além da atuação descentralizada nas regiões, como forma de aproximação das demandas de cada município.

Com o retorno do status de secretaria, o governo de Fábio Mitidieri pretende dar continuidade aos projetos em andamento, fortalecer a pasta e colocar novos projetos em prática. Para isso, foi anunciado o nome da ex-atleta Mariana Dantas e do ex-jogador de futebol Washington ‘Coração Valente’ para a gestão da pasta, como secretária e secretário-executivo.

Em entrevista concedida na última terça-feira, 03, a secretária Mariana Dantas reforçou o compromisso da nova gestão com o esporte. “Fábio foi o deputado de Sergipe que mais trouxe emendas parlamentares para o esporte. Sempre mantivemos um contato muito próximo, eu frequentei o seu gabinete de deputado em Brasília, enquanto superintendente do Esporte em Sergipe. O nosso governador sempre entendeu a importância do esporte enquanto forma de promoção da saúde, oportunidade para os jovens e melhor qualidade de vida. Quando me convidou, deixou claro suas intenções de manter o que está dando certo, fortalecer o setor e criar novos projetos, a maioria já prevista em seu plano de governo”, explicou.

Quando questionada sobre a escolha do seu nome para continuar na coordenação da pasta estadual, Mariana destacou o seu currículo. “A gente tem feito um bom trabalho, mas não tínhamos a autonomia necessária enquanto superintendência. Quando se ganha o status de secretaria representa a primeira renovação, que tem sido uma proposta do governador Fábio Mitidieri para todas as áreas. Já a escolha do meu nome representa a parte técnica, já que eu trago a minha experiência enquanto profissional de Educação Física e atleta de alto rendimento. Depois disso eu estudei muito essa área, fiz pós-graduação em ‘Gestão do Esporte’, no Comitê Olímpico do Brasil. Então, além de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado do Esporte e Lazer, eu trago o conhecimento e a experiência necessários para fazer uma boa gestão”, disse a secretária.

Plano de governo

Dentre as várias medidas de aperfeiçoamento das práticas esportivas em Sergipe, o plano de governo de Fábio Mitidieri propõe a criação e implantação do programa Bolsa Atleta e Paratleta estadual, com a destinação de ajuda financeira aos atletas de diversas modalidades e paratletas de modalidades adaptadas, com previsão de, ao menos, duas linhas de apoio: para o alto rendimento esportivo e para a detecção e desenvolvimento de talentos e categorias de base, com recorte de gênero, perfil socioeconômico, racial etc.

Assim como a ampliação do projeto ‘Sergipe no Pódio’, com emissão de passagens aéreas para atletas e paratletas que necessitam de ajuda econômica para viajar para eventos esportivos; ampliação do programa ‘Escolas de Esporte’, como forma de melhorar o rendimento esportivo e escolar dos alunos (seis a 17 anos), através da criação de polos regionais de centros de aperfeiçoamento esportivo e escolar; criação dos Jogos Regionais Abertos, realizados anualmente, com modalidades esportivas típicas de cada região do interior do estado, para incentivar e promover o resgate das tradições locais; estruturação do Plano de Captação de Eventos Esportivos nacionais e internacionais, valorizando as vantagens locacionais de Sergipe (fortes relações institucionais com entidades esportivas, capacidade da rede hoteleira e boa infraestrutura esportiva).

