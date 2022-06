Rede Municipal de Lagarto recebe maior prêmio da educação sergipana

Na última semana, seis unidades de ensino da Rede Municipal de Lagarto receberam o “Prêmio Escola Destaque”, destinado às escolas públicas que obtiveram os melhores resultados no 2° ano do Ensino Fundamental, avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (SAESE).

As unidades premiadas com o maior prêmio da avaliação foram as escolas Chile, Rosendo Ribeiro Filho e João Barbosa Neto que receberão R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada uma. Já as escolas Paulino Vieira, Paulo Rodrigues e Edbaldo Contreira, terão uma premiação de “apoio”, e receberão a contribuição financeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando 150 mil reais em premiação.

O secretário da Educação, Professor Magson Almeida, comemorou e reconheceu o trabalho dos que fazem a Educação Municipal de Lagarto. “O reconhecimento é para todos. Trabalhamos para os nossos estudantes, um trabalho humanizado, orientado e com toda dedicação para fazer sempre o melhor. É um esforço de toda a equipe educacional, juntamente com as comunidades escolares.”, destacou.

A Prefeita Hilda Ribeiro disse que “nas nossas escolas, os professores ensinam, constroem conhecimentos com os estudantes, instruem, apresentam caminhos e possibilidades. No município de Lagarto, os alunos são protagonistas e seu aprendizado proporciona um desenvolvimento integral”.

Para utilização dos recursos financeiros, a unidade deverá elaborar um Plano de Aplicação dos Recursos, assinado pelo Diretor da Escola e aprovado pelo Conselho Escolar, que será monitorado pelos responsáveis técnicos da SEMED.