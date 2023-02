Rede Municipal promove encontro pedagógico para o início do ano letivo de 2023

Na última segunda-feira, 06, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizou sua primeira reunião administrativa e pedagógica de 2023 com gestores escolares.

A pauta foi o início do novo ano letivo e teve como acolhida dinâmica, música e um momento socioemocional. Logo após, os diretores da Semed apresentaram as orientações da Jornada Pedagógica, Calendários Ano Letivo, Instrumentais, PDDE e Censo Escolar.

O secretário municipal, professor Magson Almeida, participou do encontro com os gestores e falou das expectativas para o novo ano escolar. “Está sendo tudo preparado de forma comprometida e responsável para o início das aulas no próximo dia 23 de fevereiro. E com certeza contaremos também com o compromisso de todos os professores para que a volta às aulas aconteça de forma tranquila nesse período de pós-pandemia”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Lagarto