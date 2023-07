Regulação de apostas no Brasil depende da CPI das apostas esportivas

O Governo Federal tem como prioridade a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, devido à arrecadação que essa atividade pode gerar. No entanto, ainda não há uma definição sobre quando a medida provisória será apresentada ao Congresso Nacional. Isso se deve, em parte, à decisão de ouvir as sugestões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados, que foi criada para investigar a manipulação de resultados de jogos devido a apostas.

Enquanto aguardam as conclusões da CPI, os técnicos do Ministério da Fazenda elaboraram um texto-base que está sendo debatido nos ministérios envolvidos na temática das apostas esportivas. Ministérios como o do Planejamento, Gestão, Esporte, Saúde e Turismo já deram suas considerações sobre o assunto, que estão praticamente prontas para serem encaminhadas à Casa Civil. Conforme informações obtidas junto a integrantes do Palácio do Planalto pela CNN, existe a possibilidade de a proposta ser apresentada como Projeto de Lei, com pedido de tramitação em regime de urgência.

Além das questões relacionadas à regulamentação em si, há outros obstáculos a serem superados. Um deles é a criação de uma nova secretaria responsável pelas autorizações e controle das empresas de apostas. Estima-se que serão necessários cerca de 80 cargos para atender a essa nova demanda de trabalho. No entanto, o Ministério da Gestão sinalizou que, por enquanto, não há previsão para criar essas vagas, seguindo a orientação do presidente Lula de não aumentar a máquina pública.

A análise dos resultados dessa investigação é considerada fundamental para a elaboração de uma proposta que corrija os erros do passado. Segundo informações compartilhadas pela justgamblers.com/br/, especialista em cassinos, é necessário que os resultados da CPI sejam levados em conta para garantir uma regulamentação eficiente e livre de irregularidades.

A regulamentação das apostas esportivas vai além de preencher uma lacuna na legislação. Ela também tem o potencial de gerar uma receita significativa para a União. O Ministério da Fazenda estima que a atividade possa resultar em um montante de R$ 12 bilhões em receitas anuais. O texto da proposta destina 1,63% dessa arrecadação aos clubes e entidades representativas das modalidades esportivas, conforme previsto em lei. No entanto, os clubes de futebol pleiteiam uma fatia maior.

A proposta também proíbe que os jogadores sejam, ao mesmo tempo, apostadores, para evitar conflitos de interesse e manipulações. Além disso, prevê que as empresas de apostas realizem ações preventivas e informativas para conscientizar os apostadores sobre os riscos do jogo patológico. Nesse sentido, a participação do Ministério da Saúde nas discussões é essencial para garantir a saúde mental dos jogadores e prevenir vícios relacionados às apostas. Essas medidas visam criar um ambiente seguro e regulamentado para as apostas esportivas.

As regras de publicidade e marketing também serão estabelecidas em parceria com o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar). O objetivo é garantir que as ações de marketing sejam responsáveis, éticas e contribuam para um ambiente de apostas seguro. Serão definidos horários de veiculação de propagandas e formatos de anúncios online de acordo com diretrizes estabelecidas em conjunto.

A distribuição da arrecadação proveniente das apostas esportivas já foi definida no projeto em discussão. O operador da loteria de apostas ficará com 84% desse montante, 10% serão destinados à Seguridade Social, 2,55% para a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), 1,63% para entidades desportivas, 1% para o Ministério do Esporte e 0,82% para escolas públicas.

A regulamentação das apostas esportivas no Brasil é um tema complexo, que envolve questões legais, econômicas e sociais. A decisão de aguardar os resultados da CPI das apostas esportivas demonstra a preocupação do governo em estabelecer uma regulamentação consistente e que atenda aos interesses de todos os envolvidos.