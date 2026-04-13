Rei e Rainha do País do Forró são escolhidos para representar Sergipe em 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizou, na noite do último sábado, 11, no Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju, a quarta edição do concurso Rei e Rainha do País do Forró. O evento tem como objetivo valorizar a tradição dos quadrilheiros no estado, elegendo os representantes que simbolizarão essa expressão cultural durante todo o ciclo junino.

O concurso contou com seis casais participantes e, ao final, foram escolhidos Thamyres Barros e Alécio Carvalho. A decisão do júri foi baseada em critérios como coreografia, figurino e harmonia. Os novos representantes participarão de eventos ao longo do período, reforçando a identidade do estado como o “País do Forró”.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, o evento já se consolida como uma das ações mais importantes dentro do ciclo junino sergipano, valorizando tradição e identidade cultural. “Estamos na quarta edição de um concurso que já mostra sua força e importância para Sergipe. O Rei e a Rainha do País do Forró representam, de forma simbólica, toda a riqueza da nossa cultura junina, valorizando os artistas, os grupos e as tradições que mantêm viva essa manifestação. É uma iniciativa que fortalece o ciclo junino e reafirma o nosso compromisso com a cultura popular”, destacou.

Já a assessora técnica de cultura Grazzy Coutinho destacou que o concurso vai além da celebração e atua diretamente no fortalecimento dos próprios brincantes e da cultura popular. “O Rei e Rainha vêm também como uma forma de fomentar os próprios brincantes, valorizando quem vive essa tradição. É uma honra ter essa realeza representando o nosso São João. A gente percebe aqui a presença das torcidas, das pessoas vibrando pelos seus candidatos, e isso mostra a força dessa cultura tão bonita”, afirmou.

Rei e Rainha

Os eleitos Rei e Rainha do País do Forró 2026 celebraram o resultado com emoção e orgulho de representar a cultura sergipana. Thamyres destacou o significado especial da conquista. “Estou muito grata e emocionada. Fui a primeira Rainha do País do Forró e poder retomar esse título é uma emoção gigante. É uma honra representar o nosso estado, a nossa cultura e essa tradição tão forte”, celebrou.

Já Alécio ressaltou a dedicação até chegar ao resultado. “Estou muito feliz. Foram muitos dias de treino, ensaios e ajustes no figurino para chegar a esse momento. É uma conquista que representa todo esse esforço e o amor pela cultura junina”, disse.

A premiação foi R$ 6 mil para cada vencedor, totalizando R$ 12 mil para o casal eleito.

Público aprova

A atmosfera do evento, marcada pela valorização das tradições juninas, envolveu o público presente, que acompanhou as apresentações e celebrou a riqueza cultural expressa em cada detalhe das performances. O turista da Bahia Ismael de Jesus acompanhou o concurso pela primeira vez e se disse encantado com o que viu. “As quadrilhas daqui são bem diferentes das que estou acostumado na Bahia. É uma riqueza de detalhes, uma paixão no olhar que é difícil até de descrever. Estou encantado e muito feliz de viver esse momento”, elogiou.

A artista visual Dedis Mangueira destacou a importância de valorizar e vivenciar as tradições culturais do estado. “Vim prestigiar porque acredito que é fundamental a gente se apropriar da nossa cultura popular, que é tão rica e diversa. O ciclo junino é maravilhoso, é um verdadeiro banho de alegria, pertencimento e ancestralidade”.

Salva Junina

A coroação simbólica do casal está prevista para o dia 28 de maio, durante o evento Salva Junina, que marca a abertura oficial dos festejos juninos em Sergipe com apresentações de quadrilhas, grupos culturais e outras manifestações tradicionais.

Fonte: Governo de SE