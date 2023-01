Reitor da UFS visita o campus Lagarto para alinhar ações de retorno às aulas

Para alinhar as ações administrativas e de infraestrutura do campus para a retomada de aulas do ano letivo 2022.2, o reitor da UFS, professor Valter Santana, realizou visita técnica no campus Lagarto, na tarde da última quarta-feira, 11.

Na oportunidade, foram visitadas as instalações do Resun, e da Bilag, além de discutidas demandas relativas ao transporte. As aulas no campus Lagarto reiniciam na próxima segunda-feira, 16.

Participaram da visita técnica do reitor, o diretor geral do campus, professor Makson Oliveira, a chefe do Departamento de Educação em Saúde, professora Simone Cabral, a coordenadora da Bilag, Bárbara Barcellos,, o chefe da Divisão de Assistência Estudantil, Landisvalth Filho, a chefe interina da Divisão Operacional, Cristiane Alves, e o chefe do Serviço de Gestão de Pessoal Terceirizado, Gidel Souza.