Repasse de dinheiro falso em Lagarto vai parar na Polícia Federal

Um caso envolvendo o repasse de cédulas falsas de R$ 200,00 na cidade de Lagarto foi encaminhado à Polícia Federal. É o que informou o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), na manhã desta quarta-feira, 11.

Segundo o órgão, tudo começou quando um entregador de uma distribuidora de bebidas foi até uma residência no Conjunto Júlia Nogueira, entregar uma mercadoria avaliada em R$ 48,00 e recebeu uma cédula de R$ 200,00, que foi reconhecida como falsa pela proprietária do estabelecimento.

Diante disso, o entregador acionou a Polícia Militar, foi até a residência da entrega, onde o homem que havia repassado a nota falsa informou que recebeu a cédula de outra pessoa que já não se encontrava mais ali. Contudo, ele forneceu o endereço do proprietário da cédula falsa, onde foram encontradas mais quatro cédulas falsas de R$ 200,00 no quarto do último.

Após a ação, o proprietário da residência foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto, onde o proprietário da nota falsa chegou relatando que teria recebido R$ 1.000,00 em cédulas falsas de outro homem que reside no Conjunto Júlia Nogueira. Sendo assim os policiais foram até a residência deste outro cidadão, que não foi encontrado.

Por fim, o material apreendido e as partes envolvidas foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal, em Aracaju. Neste processo, os dois envolvidos no repasse das notas, segundo a Polícia Militar, tiveram que ser algemados, pois estavam em estado emocional alterado.

Foto: 7° Batalhão de Polícia Miltiar