Representante do Ministério da Saúde vistoria obras do Novo PAC Saúde para ampliar a oferta de serviços para pacientes do SUS em Sergipe

Nesta sexta-feira (2), o secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Jérzey Timóteo, vistoria iniciativas do governo federal para ampliar o atendimento de pacientes no SUS em Sergipe.

Em São Cristóvão (SE), às 8h, o secretário fará uma visita à carreta de imagens do programa Agora Tem Especialistas (ATE) onde acompanhará os atendimentos. Em seguida, ele vistoria as obras do Centro de Parto Normal (CPN) da cidade e também o espaço onde será construída a Policlínica. Os equipamentos estão sendo erguidos com recursos do Novo PAC Saúde do Governo Federal.

Em Aracaju, às 9h30, o representante do ministério fará uma visita à Unidade Básica de Saúde (UBS) Renato Mazze Lucas. E depois acompanha as obras de UBSs que estão sendo executadas em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana.

*A imprensa poderá falar com o representante do Ministério da Saúde nos locais.

_Serviço_

*Visita à carreta de imagens do Agora Tem Especialistas em São Cristóvão (SE)*

???? Data: 02/10/2026 (sexta-feira)

???? Horário: 8h

???? Local: Rua Sessenta e Três, 62, Eduardo Gomes – São Cristóvão.

*Visita às obras do Centro de Parto Normal e da Policlínica em São Cristóvão (SE)*

???? Data: 02/10/2026 (sexta-feira)

???? Horário: 8h30

???? Local: Conjunto Eduardo Gomes, São Cristóvão.

*Visita à UBS Renato Mazze Lucas em Aracaju*

???? Data: 02/10/2026 (sexta-feira)

???? Horário: 9h30

???? Local : Rua Cap. Manoel Gomes, 590 – Santos Dumont, Aracaju – SE.