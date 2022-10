Representantes da Paróquia da Piedade são recebidos pelo Papa Francisco

Neste mês de outubro, representantes da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade foram recebidos pelo Papa Francisco, durante audiência no Vaticano. O ato ocorreu durante as celebrações do Ano Jubilar Missionário, em que a Igreja do Brasil celebra o ano de 2022.

Na oportunidade, 30 peregrinos do Brasil participaram do evento. Deste total, duas mulheres eram paroquianas integrantes das Pontifícias Obras Missionárias (POM) em Lagarto, são elas: Maria Eduarda Cruz e Gilnar Antão.

De acordo com a Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, “as POM do Brasil unem-se em peregrinação para celebrar três ocasiões muito especiais: os 400 anos da Congregação para a Evangelização dos Povos, 200 anos da Pontifícia Obra da Propagação da Fé e 100 anos do caráter pontifício das POM”.