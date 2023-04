Representantes da prefeitura participam de reunião com o Ministério Público sobre políticas de prevenção ao suicídio

Na última quarta-feira, 12, representantes da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, participaram de uma reunião com o promotor de Justiça, Adson Carvalho. Na oportunidade foram tratadas pautas sobre prevenção ao suicídio, elaboração e implementação de políticas públicas sobre a conscientização do tema.

Diversas autoridades e representantes de órgãos públicos foram convidados pelo Ministério Público de Sergipe, para a audiência, que aconteceu no auditório do Fórum Epaminondas Silva de Andrade Lima, em Lagarto.

Representaram a Secretaria de Saúde de Lagarto a coordenadora do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, Daiane Costa; a gerente da Estratégia de Saúde da Família, Alane Rocha; a gerente em Saúde Mental, Tatiane Batista; o gerente do CAPS II Aconchego, Ricardo Passos; a assistente social do CAPS II Aconchego, Tuanny Rafaele; a psicóloga do CAPS Aconchego Shirley Almeida e a assessora técnica Thamires Dantas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto