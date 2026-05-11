Requalificação do centro comercial de Lagarto chega a praça Sílvio Romero nesta segunda-feira, 11

Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Lagarto, por meio do Programa Acelera Sergipe, as obras de requalificação do centro comercial do município chegam, a partir desta segunda-feira, dia 11, na Praça Sílvio Romero. O espaço será transformado em um espaço multiuso, com mais vagas de estacionamento, árvores nativas e um novo paisagismo, além de possibilitar a ampliação das áreas verdes na região central da cidade.

De acordo com a engenheira florestal da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano (Semdu), Aline Moura, para que o processo de requalificação aconteça, será necessário remover as árvores exóticas e exóticas invasoras da praça, pois elas acabam causando danos à infraestrutura do local. “São espécies que não estão ameaçadas de extinção, que podem ser removidas pelo poder público e que possuem raízes agressivas. Muitas já estão comprometidas e debilitadas, mas ainda provocam prejuízos, como rachaduras nas calçadas, por exemplo. Então, vamos remover essas espécies, que já deveriam ter sido retiradas, para que possamos inserir espécies nativas, ou seja, espécies adaptadas à região, ao clima e ao solo de Lagarto”, explicou.

Segundo Aline, a nova Praça Sílvio Romero ganhará árvores nativas, como sibipirunas e angelim doce. Além disso, a mudança permitirá que a Rua Dr. Laudelino Freire e os calçadões perpendiculares à via passem a contar com a devida arborização, como forma de compensação ambiental e ampliação das áreas verdes na região central de Lagarto. “É importante ressaltar que esse trabalho de remoção das espécies exóticas e exóticas invasoras e de transição para a inserção de espécies nativas é uma das metas do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU), publicado em março deste ano pelo Ministério do Meio Ambiente. Portanto, além de estarmos melhorando o centro da cidade com esse projeto de requalificação, também estamos atendendo a uma diretriz do Plano Nacional de Arborização Urbana”, enfatizou.

Comerciante como prioridade

Com um investimento avaliado em aproximadamente R$ 1,6 milhão, o projeto de requalificação inclui diversas melhorias. Contudo, em razão do Dia das Mães e da proximidade dos festejos juninos, o cronograma de execução das obras foi alterado para priorizar a implementação de melhorias nos calçadões do Banco do Brasil e na Praça Sílvio Romero. A medida garante o bom andamento das obras e preserva o esperado fluxo de consumidores durante a alta temporada de compras.

Além disso, a requalificação da Praça Sílvio Romero colocará um ponto final em uma das principais queixas da população: a falta de vagas de estacionamento, como explica o secretário municipal do Desenvolvimento Urbano e Empreendedorismo, Rilley Guimarães. “Atualmente, a praça conta com vagas destinadas aos taxistas, são cerca de 10 vagas, mas, com a requalificação, ampliaremos para 35 vagas, sendo oito destinadas aos taxistas e 27 ao público em geral, além de acomodar os mototaxistas que hoje ficam na lateral da praça em um novo espaço. A ideia é que esta seja uma praça multiuso, que, durante o horário comercial, atenda às demandas do comércio com vagas de estacionamento e que, em datas comemorativas e horários alternativos, possa ser transformada em uma área de convivência ou em um espaço para a realização de eventos e feiras culturais e gastronômicas, tudo aqui no centro”, destacou.

Rilley também ressaltou que a expectativa é que a requalificação continue avançando para outras frentes ao longo deste ano. “A segunda etapa da requalificação do centro está sendo preparada pelo município. Até o final do ano, vamos focar na Praça do Forródromo e na Praça Evandro Mendes, todas com esse mesmo conceito de multiuso. Então a gente espera terminar a praça Sílvio Romero em meados de julho para depois darmos sequência na Rua Dr. Laudelino Freire, para que em meados de setembro possamos entregar toda essa obra”, adiantou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto