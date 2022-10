Residência Médica do HUSE está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Comissão de Residência Médica do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE) e a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), está com inscrições abertas para Processo Seletivo Simplificado da Residência Médica do HUSE 2023 – Edital 03/2022. Modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de cursos de especialização, a Residência oferta 16 vagas, nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria e Neonatologia.

O período de inscrição segue até o próximo dia 24 de outubro (segunda-feira) e as provas serão realizadas no dia 17 de novembro.

O processo seletivo da residência médica consiste na qualificação de médicos especialistas, visto que eles saem da faculdade como médicos generalistas. Quanto mais médicos especialistas, melhor será o atendimento em todas as áreas do SUS (Sistema Único de Saúde). O preenchimento de todas as vagas também é importante, pois a Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação e Cultura – CNRM/MEC avalia os programas de residência todos os anos.

Na avaliação, se a comissão identifica um programa com vagas ociosas durante muito tempo, há o risco dele deixar de existir, pois podem entender que não há necessidade da atuação do programa. Além da avaliação, é necessário ter um maior quantitativo de profissionais qualificados, devido à carência de pessoal em diversas áreas.

As inscrições devem ser realizadas através do site da Funesa ( www.funesa.se.gov.br ), na página da Residência Médica HUSE 2023: https://funesa.se.gov.br/?page_id=14340.

Fonte: Infonet/SES