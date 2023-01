Resultado do concurso público de auditor de tributos de SE é divulgado

Na última quinta-feira, 12, o Governo de Sergipe publicou no Diário Oficial, o resultado final das provas objetivas e o provisório da prova subjetiva do curso de preparação referente ao concurso público para Auditor de Tributos, realizado em 3 de abril de 2022, pelas secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz).

Os candidatos terão acesso à imagem da prova subjetiva e aos espelhos de avaliação, bem com interpor recursos contra o resultado provisório a partir das 10h desta quinta-feira até as 18h dessa sexta-feira, 13 (horário de Brasília), no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_se_21_auditor. Após esse período não serão aceitos pedidos de revisão e nem disponibilização da imagem das provas.

As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir do dia 18 de janeiro.

O resultado final da prova subjetiva e de convocação para desempate de nota, se houver, será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe no próximo dia 24.

O concurso oferta 10 vagas para auditor técnico de tributos, com contratação imediata, e 40 para cadastro de reserva.