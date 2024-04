Retificação nos Editais do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto divulgou um comunicando houve algumas retificações nos editais do Processo Seletivo Simplificado (PSS) N° 001/2024.

De acordo com a prefeitura, as correções foram necessárias para aprimorar e melhor atender às necessidades da comunidade, garantindo assim uma maior eficiência e clareza no processo seletivo.

“Pedimos a todos os candidatos que fiquem atentos às modificações realizadas, garantindo assim a transparência e a igualdade de oportunidades no processo seletivo”, ressaltou o comunicado.

