A equipe organizadora do Lagarto Folia anunciou que a reunião com os vendedores ambulantes acontecerá nesta segunda-feira, 22, às 16h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.

“Quem desejar vender no Lagarto Folia 2024, basta realizar a inscrição para o cadastro dos vendedores ambulantes do evento” enfatizou o comunicado postado nas redes sociais.