Previsão do tempo indica semana com céu nublado e possibilidade de chuvas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para esta semana, entre esta terça-feira, 05, e sexta-feira, 08. A tendência é de predomínio de céu parcialmente nublado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuvas fracas.

De acordo com a análise meteorológica, a presença de nuvens sobre Sergipe estão associadas à atuação do cavado em baixos níveis da atmosfera, em conjunto com o escoamento de sudeste em direção ao leste do Nordeste Brasileiro, favorecendo o aumento de nebulosidade e a ocorrência de chuvas no estado.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta variação entre períodos de céu parcialmente nublado e momentos de sol com algumas nuvens ao longo da semana, com possibilidade de chuva fraca na terça, 05, e quarta-feira, 06. Entre quinta-feira, 07, e sexta-feira, 08, a tendência é de tempo mais instável, com previsão de chuvas fracas a intensas. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 23°C e máximas em torno de 29°C.

No agreste, o cenário será semelhante, com predomínio de períodos de céu parcialmente nublado e momentos de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva fraca na terça-feira, 05, e quarta-feira, 06. Entre quinta-feira, 07, e sexta-feira, 08, a tendência é de tempo mais instável, com previsão de chuvas fracas a intensas. As temperaturas devem oscilar entre cerca de 21°C e 29°C ao longo da semana.

Já no sertão sergipano, a previsão indica predominância de céu claro com algumas nuvens e de momentos de céu parcialmente nublado durante toda a semana, com possibilidade de chuva fraca entre terça-feira, 05, e quinta-feira, 07. Para a sexta-feira, 08, a previsão é de chuva fraca a moderada. As temperaturas devem variar entre 22°C e 32°C ao longo da semana.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE