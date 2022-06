Ibrain de Valmir cobra revitalização da rodovia que liga Lagarto a Itaporanga

Foi pensando nos condutores de veículos que transitam nas rodovias municipais, que o deputado estadual Ibrain Monteiro (PV) protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Indicação de n° 472/2022, nos termos dos artigos 198 e 201 do Regimento Interno. A indicação foi encaminhada ao governo do estado, através do Departamento de Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER, no sentido de que seja realizada a revitalização asfáltica da estrada que interliga os Municípios de Lagarto e Itaporanga D’Ajuda, através do percurso que abrange os Povoados Estancinha e Sapé.

A indicação foi feita na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe há três anos atrás e, atendendo a propositura do parlamentar, foi aprovada e segue em análise nas mãos do governo do estado. O pedido se deu diante da grande deterioração do asfalto ao longo da rodovia e pelo alto índice de acidentes.

Segundo Ibrain Monteiro, a revitalização tem o objetivo de cuidar da segurança do povo sergipano. “Na tentativa de desviar dos buracos, o número de acidentes nesta rodovia é recorrente. Além disso, acaba quebrando carros, estourando pneus, machucando e até tirando vidas de pessoas inocentes”, finaliza.