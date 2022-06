Rhuan recebe terceiro amarelo e desfalca o Lagarto contra o Sergipe

O técnico Givanildo Sales não poderá contar com o volante Rhuan no próximo jogo do Lagarto na Série D. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Juazeirense, no último sábado, e precisa cumprir suspensão automática diante do Sergipe.

O volante foi amarelado no minutos finais da partida por reclamação. Para a vaga dele, o treinador alviverde conta com Felipe Jacaré, Vitor Garcia e Ricardinho.

Apesar da perder a invencibilidade, o Verdão continua com a vice-liderança do Grupo 4, com 14 pontos. O Lagarto volta a jogar no próximo sábado, às 15h, contra o Sergipe, no Barretão, pela 10ª rodada da Série D.

Fonte: Globo Esporte SE