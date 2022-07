Riachão: Alavantú Tanque Novo reuni multidões

No último sábado, 02, a Prefeitura de Riachão promoveu o Alavantú Tanque Novo, que faz parte da programação do Alavantú Riachão, um evento que é realizado em alusão aos festejos juninos do município. Nesta edição o Alavantú 2022 levou tradição, cultura e muito forró para a população.

O evento que aconteceu no Povoado Tanque Novo, contou com festival de Quadrilhas, apresentação de barco de Fogo e shows artísticos, onde os riachãoenses e diversas pessoas das cidades Circunvizinhas, puderam celebrar com muita alegria o encarramento das programações juninas oficiais do município.