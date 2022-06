Riachão: Alavantú Tanque Novo terá Fogo na Saia e Forró Brasil

No próximo sábado, 2 de julho, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizará o Alavantú Tanque Novo, no povoado de mesmo nome. O evento contará com os shows das bandas Top Music, Forró Brasil, Fogo na Saia e Liene Show.

O evento ainda contará com festival de Quadrilhas com as quadrilhas Balança mas não cai, Asa Branca, Tradição, São Bento e Poeirinha a partir das 16h na Praça José Costa Fontes. Em seguida, terá o barco de Fogo e os shows artísticos.

Confira o horário dos shows:

21h Grupo Top Music

22h Forró Brasil

00h Fogo na Saia

02h Liene Show.