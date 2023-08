Riachão do Dantas avança na defesa da população LGBTQIAPN+

No último dia 28 de julho, o Município de Riachão do Dantas realizou a implantação do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTQIAPN+, que tem o objetivo de ser um órgão de atuação permanente na proteção dos direitos da referida população.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, a implantação do conselho fez do dia 28 de julho uma data muito importante para a população LGBTQIAPN+. “Dentro do conselho os jovens e adultos serão acolhidos com acompanhamento intersetorial. Um avanço na inclusão social e no respeito às diferenças e diversidade”, destacou.

Vale ressaltar, que Riachão é o primeiro município no estado a possuir esse tipo de conselho, o que foi muito comemorado pela prefeita Simone Andrade. “Sem dúvidas um dia inesquecível para todos nós!”, ressaltou a gestora riachãoense.

Presenças

A solenidade de implantação do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTQIAPN+ contou com as presenças de Silvania Souza (Presidente do Conselho Estadual e Coordenadora de Políticas Públicas para População LGBTQIAPN+), Ariel Brito (Representando a Deputada Estadual Linda Brasil), Helenilton Dantas (Policial Militar, membro do Conselho Estadual LGBTQIAPN+ e diretor do Centro de Referência em Direitos Humanos LGBT da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe), Dr. Francisco Lima (Promotor de Justiça), Jéssica Taylon (Presidente e Fundadora da Unidas Associação das Travestis e Transexuais de Sergipe e fundadora da Ala de LGBTQIAPN+ do presídio de São Cristovão), Alessandra Tavares (Advogada e Coordenadora do Coletivo Mães pela Diversidade em Sergipe e membra da Comissão Especial de Diversidade Sexual de Gênero da OAB-SE e aliada da Causa pelos Direitos Humanos da População LGBTQIAPN+), Mário Leony (Delegado de Polícia Civil, titular da 3ª divisão do DHPP e coordenador estadual da RENOSP LGBTI-Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública).