Riachão do Dantas doa terreno para implantação de núcleo industrial

O município de Riachão do Dantas, no centro sul sergipano, poderá contar em breve com um núcleo de desenvolvimento econômico, industrial e de serviços. Na última segunda-feira, 13, o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), recebeu da prefeitura uma autorização de doação de uma área pública para a implantação do espaço.

A doação foi oficializada por meio da Lei 100/2022, assinada pela prefeita Simone Farias Andrade Silva. O diretor de Novos Negócios da Codise, Gibran Ramos Boaventura, recebeu a doação em nome do Governo de Sergipe. A criação do núcleo possibilitará a geração de emprego e renda para a população de Riachão do Dantas e região.

O terreno, que está localizado no povoado Tanque Novo, tem área de 21.931m². Segundo o diretor da Codise, Gibran Ramos, está prevista a implantação de dez novos negócios a partir do núcleo. “Nosso objetivo é gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico para o município e região, sempre dentro da política do governador Fábio Mitidieri”, informou.

Ainda de acordo com Gibran, o próximo passo é a lavratura da escritura em nome da Codise, a partir da qual o estado terá o prazo de até cinco anos para captar a primeira indústria para o município. “A perspectiva é trazer, ainda esse ano, empreendimentos para Riachão do Dantas”, completou o diretor.

A prefeita Simone agradeceu pela recepção da equipe da Codise, e afirmou que, com a estruturação do núcleo industrial, a população só tem a ganhar. “Estamos muito otimistas”, finalizou.