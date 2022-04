Ribeirão sediará amistoso de futsal feminino entre Lagarto e Glória

No próximo domingo, 10, às 08h30, o Futsal Feminino Lagartense enfrentará as Veteranas Futsal Clube, de Nossa Senhora da Glória, em uma partida amistosa no Ginásio de Esportes O Ribeirão, em Lagarto. A entrada é franca.

De acordo com o técnico Douglas Santos, do Futsal Lagartense, a partida será uma preparação para o Playoffs, considerado o maior torneio de futsal feminino do estado, que será realizado no dia 26 de abril em Ribeirópolis.

No Playoffs, o Futsal Femino Lagartense está no Grupo C, junto com as seleções de Ribeirópolis e Riachuelo.