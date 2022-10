Ricardo Resende é eleito vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Ginástica

Ricardo Resende foi eleito vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Ginástica (Consugi) durante assembleia realizada na última sexta-feira, 07, em Assunção, no Paraguai, onde estão sendo realizados os Jogos Sul-Americanos.

O brasileiro, que já ocupa a função de assessor da presidência da Confederação Brasileira de Ginástica, concorreu com o presidente da Federação Argentina, Sergio Adolfo Wurch, a presidente da Federação Paraguaia, Paula Espínola, e a presidente do Comitê técnico da Consugi, a peruana Lucinda Elvira Infante Bramón.

“Estamos muito felizes por podermos levar a experiência vitoriosa que temos na administração da CBG para a administração do nosso esporte na América do Sul. Já faz algum tempo que a ginástica brasileira é sinônimo de sucesso esportivo dentro do ginásio, como atestam nossas conquistas internacionais, e fora dele. Essa vitória é a comprovação desse reconhecimento” disse Resende.

Fonte: Globo Esporte SE