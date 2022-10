Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri disputarão o 2º turno em Sergipe

A disputa pelo comando do Governo de Sergipe será definida em segundo turno, com uma disputa entre Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD). O embate, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi matematicamente definido com 98% das urnas apuradas e ocorrerá no próximo dia 30 de outubro.

Cabe destacar que, por estar inelegível e ter o seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo TSE, os votos creditados a Valmir de Francisquinho foram considerados nulos. Além disso, eles não foram publicamente apresentados nas plataformas da Justiça Eleitoral.