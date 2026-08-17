Rogério Carvalho inicia campanha defendendo continuidade de um mandato que “ainda tem muito mais a fazer”

Com o início oficial da campanha eleitoral de 2026, no último domingo, 16, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) coloca em debate não apenas a continuidade de seu mandato no Senado Federal, mas, também, uma agenda de transformações que pretende defender nos próximos anos. Com uma trajetória parlamentar marcada pela participação em debates nacionais e pela defesa de pautas relacionadas ao desenvolvimento de Sergipe, o candidato apresenta a reeleição como oportunidade para dar sequência ao trabalho já realizado e, ao mesmo tempo, ampliar sua atuação em temas considerados estratégicos para o país.

A proposta parte de uma ideia que deverá acompanhar a campanha: um mandato que já produziu resultados, mas que não se acomoda e ainda tem muito a fazer. A disposição de seguir atuando no Senado é apresentada como consequência de uma compreensão de que a experiência acumulada ao longo do mandato pode ser utilizada para enfrentar desafios que permanecem abertos. “Eu tenho muito orgulho do trabalho que já realizamos, mas não acredito que um mandato possa se acomodar. Se conseguimos avançar em tantas frentes, sabemos também que ainda há muito a fazer. Quero continuar trabalhando, com transparência, responsabilidade e disposição para enfrentar os grandes desafios do Brasil e de Sergipe”, afirma.

*O papel do Senado e a defesa de uma agenda que ultrapassa Sergipe*

Embora a representação de cada estado seja uma das principais atribuições dos parlamentares, o Senado Federal exerce uma função essencial na definição dos grandes rumos do país. A Casa participa da elaboração e aprovação de leis nacionais, da discussão de reformas estruturantes, da análise de matérias econômicas, da fiscalização do Poder Executivo e de decisões que repercutem diretamente na vida dos estados e municípios.

É nesse espaço que Rogério Carvalho pretende continuar atuando. Por isso, sua plataforma para a eleição de 2026 reúne propostas que não se limitam a demandas específicas de Sergipe, mas que procuram estabelecer uma visão sobre o papel do Estado brasileiro e sobre o modelo de desenvolvimento que deve ser perseguido. Sua candidatura, portanto, reforça a proximidade política com o presidente Lula e sua posição como senador de Lula em Sergipe, assim como busca associar essa atuação à representação de todos os sergipanos e sergipanas.

“Ser senador de Sergipe é defender o nosso estado em todas as decisões nacionais. É levar as necessidades dos sergipanos para Brasília, mas também participar das decisões que definem o futuro do Brasil. Eu sou senador de Lula em Sergipe, mas sou, acima de tudo, senador do povo sergipano”, destaca.

A partir dessa compreensão, as propostas apresentadas para a nova etapa do mandato são organizadas em quatro grandes eixos: reforma política, reforma tributária, reforma tecnológica e reforma do Judiciário.

*Reformas traduzem compromissos com democracia, trabalhadores e desenvolvimento*

Na área política, a candidatura defende a implantação do voto em lista partidária e a criação de um Orçamento Participativo Nacional permanente. A ideia é ampliar a participação da sociedade nas decisões políticas e orçamentárias e fortalecer os mecanismos de representação. O eixo é apresentado como parte de um compromisso com o aperfeiçoamento da democracia. Também integra a agenda o fortalecimento das Forças Armadas, com dedicação exclusiva à defesa nacional e programas de integração territorial.

Já a reforma tributária é associada diretamente ao compromisso com os trabalhadores e com a justiça social. Entre as propostas estão a tributação progressiva da renda, a redução da carga tributária sobre trabalho e consumo, a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas e a revisão da tabela do Imposto de Renda, com ampliação das faixas.

Desse modo, Rogério defende maior supervisão das instituições financeiras e a redução dos custos do crédito por meio da atuação dos bancos públicos. “Uma reforma tributária precisa ter como princípio a justiça. Quem vive do trabalho não pode carregar proporcionalmente o mesmo peso de quem concentra grandes fortunas. Precisamos reduzir o peso dos impostos sobre o consumo e sobre o trabalhador e construir um sistema em que quem pode mais contribua mais”, explica.

Na chamada Reforma Tecnológica, o eixo central é o desenvolvimento com soberania e redução das desigualdades regionais. O programa prevê a regionalização planejada do desenvolvimento, com políticas específicas para o Norte e o Nordeste, a reconstrução da política industrial e tecnológica, a criação de uma infraestrutura nacional de inteligência artificial e o uso estratégico da Petrobras como instrumento de desenvolvimento nacional.

Para Sergipe, uma agenda dessa natureza ganha relevância justamente por inserir o estado em uma discussão mais ampla sobre investimentos, energia, indústria, tecnologia e infraestrutura. “Não podemos aceitar um Brasil em que as oportunidades de desenvolvimento continuem concentradas em determinadas regiões. O Nordeste precisa estar no centro da estratégia nacional. E Sergipe precisa estar preparado para participar desse novo ciclo de desenvolvimento”, reforça.

*Transparência, serviço público e um Estado capaz de induzir o desenvolvimento*

O quarto eixo apresentado pela candidatura está relacionado à Reforma do Judiciário. Entre as propostas estão a ampliação da transparência e do controle público sobre o Poder Judiciário, a revisão de privilégios corporativos, a busca por maior isonomia entre as instituições e a criação de mecanismos para agilizar os processos judiciais.

A agenda ainda inclui a valorização do serviço público, com qualificação das carreiras, formação profissional e melhoria das condições de trabalho. A defesa do funcionalismo aparece associada à compreensão de que serviços públicos eficientes dependem de profissionais valorizados e preparados. Nesse contexto, a candidatura também defende o fortalecimento do Estado como indutor do desenvolvimento, contrapondo a ideia de que o poder público deve apenas administrar estruturas existentes.

“Precisamos de um Estado que funcione, que planeje, que fiscalize, que invista e que seja capaz de induzir o desenvolvimento. E isso passa necessariamente pela valorização dos servidores públicos e pela construção de instituições mais transparentes, eficientes e democráticas”, ressalta.

Com isso, Rogério procura conectar sua experiência parlamentar a uma nova etapa de atuação no Senado. “A experiência adquirida não representa um ponto de chegada, mas uma base para novos desafios”, frisa.

*Projeto político nacional alinhado às necessidades de Sergipe*

Para Sergipe, a perspectiva defendida é a de um representante capaz de transitar entre as demandas locais e os grandes debates nacionais. Como senador de Lula no estado, Rogério Carvalho busca reafirmar sua participação no projeto político nacional liderado pelo presidente, enquanto sustenta que sua atuação no Congresso deve permanecer voltada aos interesses de todos os sergipanos e sergipanas.

“Eu quero continuar sendo uma voz de Sergipe no Senado. Uma voz que não apenas reivindica, mas que ajuda a construir. Uma voz que defende Lula, defende o Brasil e defende, todos os dias, os interesses do povo sergipano. O trabalho continua porque ainda temos muito mais a fazer”, conclui.

Fonte: Assessoria de Comunicação