Rua São João empolga turistas e incentiva fomento à economia em SE

Uma segunda noite de brilho e muitos sorrisos, foi assim que começou a noite na ‘Segundona da Rua São João’, da última segunda-feira, 15. Ao som de Santana Baião da Penha, turistas e sergipanos puderam cantar e curtir muita dança com as três atrações da noite, que levaram sorriso e muita alegria para o bairro Industrial, na zona Norte de Aracaju.

Para o pesquisador e cantor Santana, estar no palco em que o rei do baião, Luiz Gonzaga, pisou, é motivo de muita emoção. “Por aqui teve o Seu Luiz, Dominguinhos, Sivuca e muitos outros cantores nacionais e locais. Então, tocar na rua que tem história desde 1910, é uma grande honra. Trazer o baião e o arrasta pé para esta noite é com o intuito de provar que a nossa cultura está viva. Viva! Viva!”, comemorou.

A programação seguiu com a Junina Assum Preto, que arrastou uma multidão, literalmente, para o palco da rua São João e por lá, com muita dança e euforia, a alegria contagiou a todos. Em conversa com a equipe da reportagem, a integrante da Junina Assum Preto, Mayara Souza, falou sobre a sensação de pôr o seu traje e representar o seu grupo nos arraiás espalhados pelo estado é motivo de bastante alegria, mas marcar sua história e seu nome em um palco como o da Rua São João torna o momento ainda mais especial. “Estou muito feliz, é um momento muito esperado. Esse momento demora muito para chegar e quando chega passa muito depressa, agora é o momento de usufruir desse momento mágico. O público faz essa troca incrível e assim nos dá a certeza de que podemos levar a cultura, representar o nosso Nordeste e valorizar a cultura do nosso estado. Agora só quero pegar na mão do meu parceiro e dançar”, disse a noiva da Assum Preto ao pegar na mão do seu parceiro Pablo Marques.

E, assim, a última atração da noite subiu ao palco. Com músicas tradicionais, Pavio do Forró fez a sola da bota esquentar e o publico dançar mais uma vez agarradinho, no tradicional dois para lá e dois para cá, finalizando a noite na rua.

Turismo

Estar em Sergipe pela primeira vez e curtir o caloroso São João tem encantado o paranaense Eduardo Barbosa, que veio com sua esposa e cunhada visitar a filha, estudante de medicina e aproveitou para conhecer a segundona da Rua do São João. “Esse clima é maravilhoso. Estou adorando essa representação da cultura nordestina. O sergipano é acolhedor e as festas estão bastante organizadas, tá tudo muito lindo”, disse animado o policial civil aposentado.

O servidor Caio Jordão fez questão de apresentar o que tem de mais belo em Sergipe aos amigos franceses. “Está muito lindo ver o São João, me encantei em ver todas as coreografias [da Junina Assum Preto]”, disse a médica Ísis Charpentier, afirmando que o Brasil a encanta como um todo.

Caio ainda relatou que tanto a médica, quanto o enfermeiro Robin Designe vão ter o que falar da cultura sergipana ao retornar à França. “Eles estão amando e se apaixonaram por tudo o que tem sido exibido nessa festa linda, para fechar com chave de ouro, amanhã pretendo levá-los para conhecer a arquitetura de São Cristóvão”, disse o sorridente rapaz.

Fomento

A economia é outro setor bastante favorecido com a realização da ‘Segundona da Rua São João’. Comerciantes têm vendido acima da expectativa e já projetam o seu faturamento para os próximos meses. “Já está bom toda segunda poder vender e conhecer pessoas, agora é projetar o mês de junho, colocar os três filhos para ajudar e garantir o sustento dos nove netinhos e três bisnetos”, admitiu a vendedora de milho no auge dos seus 72 anos.

A rendeira Josefa Lima também aproveitou a noite para mexer o corpo enquanto vendia seus crochês e filés, costuras passadas de geração em geração. “Estar aqui e poder garantir uma venda a mais é importante. Ao ser convidada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), eu rapidamente topei o desafio de estar aqui e expor a minha arte”, admitiu a vendedora, que saiu da Barra dos Coqueiros para estar na Rua de São João.

Histórico

Com 113 anos de tradição, os festejos da Rua São João sintetizam a identidade e as tradições do povo aracajuano, sendo uma das mais antigas manifestações populares da cidade. Com o projeto às segundas-feiras, o Governo de Sergipe pretende incentivar a economia local, atrair um grande público de sergipanos e turistas para os festejos e valorizar as tradições culturais do estado, oferecendo uma experiência única e autêntica. A atividade será realizada de forma semanal durante todo o ano.

A programação da Rua São João para 2023 faz parte de uma série de políticas públicas voltadas para a cultura do forró, turismo e economia criativa. A promoção é da Secretaria do Turismo (Setur), Secretaria Especial do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Fundação de Cultura e Arte Aperipê, em parceria com Centro Social e Cultural São João de Deus.

Confira a programação de maio:

22/05

18h – Jaílson do Acordeon

20h – Quadrilha Xodó da Vila

20h30 – Ararão do Nordeste

29/05

18h – Dialeto Nordestino

20h – Quadrilha Século XX

20h30 – Robson do Rojão