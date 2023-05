Saiba como responder o censo habitacional da Prefeitura de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto está realizando o Censo Habitacional do município. A pesquisa está sendo realizada durante todo este mês de maio através do site oficial da Prefeitura, por meio do link: https://sim2.lagarto.se.gov.br

Segundo a gestão municipal, a meta é identificar todas as famílias e indivíduos que não possuam casa própria, que morem em casa alugada ou cedida, que possuam renda de zero a R$ 4.400,00 e que estejam interessados na compra de moradias populares para direcionamento aos Programas Habitacionais de Interesse Social.

Moradores em situação de rua também serão devidamente cadastrados.

“Precisamos saber quem e quantos são os cidadãos lagartenses que precisam ter uma casa própria. Essas pessoas deverão preencher o cadastro que está no link, fornecendo todas as informações para que a Prefeitura crie um diagnóstico e por meio da Secretaria da Assistência Social (Sedest) possa pleitear programas de habitação junto ao Governo Federal”, destacou o secretário Valdiosmar Vieira.

Quem não tiver acesso à internet ou precisar tirar dúvidas sobre o censo, pode procurar a sede da Sedest na Praça Rui Mendes (Forródromo) de Segunda à Sexta-feira das 7h às 16h, munidos de documentação.