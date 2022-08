Saiba onde serão as próximas olimpíadas

Fazer apostas esportivas sempre foi muito emocionante, independente da modalidade em questão. Cada esporte tem seus regulamentos, seus torneios, seus craques e a própria magia, que encanta os fãs por uma vida inteira. Imagine reunir todo esse encanto das modalidades em um único evento. É exatamente isso que fazem as Olimpíadas.

A última edição das Olimpíadas aconteceu em Tóquio, no Japão, sendo adiada em um ano por conta do Coronavírus. Com a vacinação contra a doença já avançada, espera-se que não haja problemas com a próxima edição. Falando nisso, onde serão os Jogos Olímpicos de 2024? E o de 2028? Já há sede para 2032? Saiba tudo sobre as próximas edições do maior evento esportivo do mundo.

Paris 2024

Essa será a terceira edição de Olimpíadas em Paris, sendo que a última foi em 1924, exatamente 100 anos antes. Paris já está fazendo história antes mesmo da abertura dos jogos, pois essa será a primeira edição com divisão justa para homens e mulheres, sem exceções; se tiverem 11.000 atletas participantes, 5.500 deverão ser mulheres e 5.500 deverão ser homens.

Ainda há notícias positivas sobre 2024, pois nesta edição haverá uma modalidade inusitada na programação olímpica: o breakdance; essa iniciativa visa aproximar os jovens dos jogos, que amam apostar online na competição. Além da tradicional dança de rua dos Estados Unidos, a canoagem também será um esporte das Olimpíadas em 2024.

Los Angeles 2028

Se Los Angeles sediassem as Olimpíadas de 2032, também teriam um intervalo de 100 anos entre os Jogos Olímpicos. Essa será a terceira edição da cidade californiana, sendo que a primeira, obviamente, foi em 1932, e a segunda em 1984.

Los Angeles não fica muito longe de Las Vegas, afinal, Califórnia e Nevada, seus respectivos estados, ficam um do lado do outro. Portanto, quem visitar a cidade para as Olimpíadas, também pode se arriscar nos jogos de cassino da “Cidade do Pecado”.

Brisbane 2032

Essa será a terceira edição das Olimpíadas na Austrália, mas apenas a primeira em Brisbane; no ano de 1956 os Jogos Olímpicos aconteceram em Melbourne e em 2000 a sede foi Sydney.

Brisbane receberá apenas a quarta edição da história que acontece no hemisfério sul do mundo, sendo que, como dito, três foram na Austrália; a outra foi em 2016, no Rio de Janeiro, Brasil.

Sem sede definida para as Olimpíadas de 2036

Ainda não há definição para a cidade que irá receber os Jogos Olímpicos de 2036. No entanto, já há algumas sedes candidatas; poderemos ter apostas online em Cairo, Londres novamente, assim como em 2012, Doha, Istambul, Berlim e muitas outras cidades.