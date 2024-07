Saiba quais são as praias liberadas para o banho em Sergipe

O relatório de balneabilidade semanal divulgado nesta sexta-feira (5) pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) aponta para a normalização dos índices verificados no trecho da Praia de Atalaia situado em frente aos Arcos da Orla.

Segundo relatório, cinco praias seguem impróprias para banho: Praia dos Artistas, em frente ao Farol da Coroa do Meio, em Aracaju; Atalaia Nova,no Rio Sergipe, em frente ao antigo Terminal Hidroviário, e Praia da Costa, em frente aos bares, na Barra dos Coqueiros; Praia do Jatobá, na região do Terminal Portuário; e o ponto localizado em frente ao Terminal Turístico, na Praia de Pirambu.

Além da Atalaia Velha, seguem próprias para banho as praias do Havaizinho, em frente à Praça de Eventos da Orla; Bonanza, em frente à Passarela do Caranguejo; Banho Doce, Aruana, Robalo, Refúgio e Náufragos (Viral). Também apresentaram condições normais de balneabilidade o ponto situado nas proximidades da foz do Rio Japaratuba e a Praia do Porto; assim como todas as praias do Litoral Sul analisadas: Caueira, Abaís, Saco e Dunas.

Avaliação

Uma área é considerada imprópria para banho quando duas das últimas cinco amostras nela coletadas ultrapassaram a concentração máxima de coliformes termotolerantes (bactérias de origem fecal e não fecal) de 1000 UFC/100mL estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama nº 274/00) como parâmetro.

