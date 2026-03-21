Sala do Empreendedor de Lagarto é destaque no Rio Grande do Norte

A Sala do Empreendedor Luzia Dória de Carvalho (Dona Sinhazinha), de Lagarto, teve participação de destaque na Caravana de Agentes de Desenvolvimento promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que reuniu representantes de 21 municípios sergipanos em uma visita técnica ao Rio Grande do Norte. A presença do município na iniciativa também serviu para mostrar a qualidade do trabalho desenvolvido e o espaço que Lagarto vem conquistando no cenário do empreendedorismo.

Representando o município, o coordenador da Sala Dona Sinhazinha, Rafael Evangelista, participou ativamente da missão, que contou também com a presença da gestora estadual das Salas do Empreendedor, Azilda Sobral. A caravana teve como objetivo principal conhecer experiências exitosas, ampliar o repertório técnico dos agentes de desenvolvimento e promover a integração entre os estados.

Para Rafael, a participação de Lagarto na caravana evidenciou o reconhecimento do trabalho desenvolvido no município. “Momentos como esse servem como um elo de conexão entre os agentes de desenvolvimento, o que amplia, também, a nossa capacidade de oferecer serviços cada vez mais qualificados. Estar presente nessa missão demonstra que Lagarto tem se destacado pela relevância das ações voltadas ao empreendedor”, afirmou.

Ao longo da programação, os participantes os membros da caravana participaram de discussões sobre acesso à créditos, além de visitas técnicas a outras Salas do Empreendedor com certificação Diamante no Selo Sebrae de Referência em Atendimento, a exemplo da Sala do município de Goianinha, reconhecida pelas boas práticas no atendimento e no apoio aos empreendedores, além da Sede do Sebrae do Rio Grande do Norte.

“Foram momentos que, para nós da Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha, ficarão marcados pelas ricas trocas de experiências, aprendizado coletivo e de bastante diálogos sobre estratégias de impulsionamento do desenvolvimento econômico, não somente para Lagarto, mas para todos os demais municípios que participaram da caravana. Temos a certeza de que todo o aprendizado adquirido nessa imersão serão basilares para que possamos tomar iniciativas consistentes e atuar de forma cada vez mais qualificada”, ressaltou Rafael.

Além de Lagarto, outros municípios do Centro-Sul sergipano também fizeram parte da caravana, a exemplo de Tobias Barreto e Simão Dias. Além destes, Arauá, Itaporanga, Socorro, Siriri, Carira, Estância, Pacatuba, Canindé, Capela, Itabaianinha, Campo do Brito, Umbaúba, São Cristóvão, Moita Bonita, Laranjeiras, Canhoba, e São Francisco, completaram a comitiva.

Fonte: Prefeitura de Lagarto