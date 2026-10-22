Sala do Empreendedor de Lagarto e Sebrae avaliam resultados de 2026 e planejam ações para 2027

A avaliação dos resultados alcançados em 2026 e o planejamento das próximas ações estiveram no centro de uma reunião realizada na última quarta-feira, 21, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), vinculada à Prefeitura Municipal de Lagarto (PML). O encontro reuniu técnicos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e representantes da Sala do Empreendedor Luzia Dória de Carvalho (Dona Sinhazinha) para avaliar os avanços do serviço e alinhar as perspectivas para 2027. Na ocasião, a Sala do Empreendedor também recebeu equipamentos doados pelo Sebrae para a coleta seletiva de resíduos.

Para o secretário-executivo da Semdee, Genildo Souza Cruz, conhecido como Nininho da Bolo Bom, a reunião permitiu avaliar os resultados alcançados pela Sala do Empreendedor em 2026, a partir da devolutiva apresentada pelo Sebrae, além de identificar oportunidades de melhoria e planejar as próximas ações.

“Esse momento é importante porque nos permite analisar o trabalho que vem sendo desenvolvido, reconhecer os avanços e identificar o que ainda podemos melhorar. Esse é o propósito da gestão municipal, com o apoio do Sebrae: continuar ampliando a qualidade dos serviços oferecidos aos nossos empreendedores. A chegada dos equipamentos para a coleta seletiva também representa um ganho, pois contribui para a destinação adequada dos resíduos e incentiva práticas sustentáveis”, destaca.

O diretor da Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha, Rafael Evangelista, também destacou a parceria com o Sebrae e os resultados alcançados em 2026, ano marcado pela conquista de selos de reconhecimento, pela ampliação das metas de atendimento e pela diversificação dos serviços, especialmente com a atuação da Sala do Empreendedor Itinerante em diversos povoados do município.

“Foi um ano muito válido, com avanços importantes para a Sala, tanto no reconhecimento do trabalho realizado quanto na ampliação do atendimento aos empreendedores e na sanção da Lei Municipal nº 144/2026, neste mês de outubro, que atualiza as regras para abertura e funcionamento de pequenos negócios. Para 2027, nossa expectativa é ampliar ainda mais a gama de serviços oferecidos aos comerciantes locais, chegar a novos públicos e dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Sala e pela Semdee, inclusive em nível nacional”, ressalta.

A gestora das Salas do Empreendedor em Sergipe, Azilda Sobral, destacou a importância da parceria com o Sebrae para avaliar as ações desenvolvidas, identificar novas oportunidades e aprimorar os serviços oferecidos aos empreendedores de Lagarto.

Acompanhada das consultoras do Sebrae Bruna Cardoso e Adriana Sobral, ela também ressaltou a importância de dar continuidade aos avanços alcançados em 2026, com um planejamento baseado nos resultados obtidos e nas demandas dos empreendedores locais.

“A parceria com o Sebrae é fundamental para avaliarmos o trabalho realizado, identificarmos oportunidades e planejarmos os próximos passos. Nosso objetivo é dar continuidade aos avanços e buscar melhorias que atendam às necessidades dos empreendedores de Lagarto”, afirma.

Novos equipamentos

Durante o encontro, a Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha recebeu um conjunto de equipamentos doados pelo Sebrae para apoiar a coleta seletiva. A entrega integra o Programa Pró-Catador, iniciativa voltada a municípios que contam com salas e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

O programa tem como objetivo promover a inclusão social, a formalização e a capacitação dos catadores de materiais recicláveis, fortalecendo cooperativas, prefeituras e iniciativas ligadas à economia circular em diversos estados, incluindo Sergipe.

Fonte: Prefeitura de Lagarto