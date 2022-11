Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Salgado informou que retomará a realização da Festa de Reis em 2023. O evento já tem duas atrações confirmadas, são elas: Márcia Fellipe e Pablo do Arrocha.

De acordo com a Prefeitura de Salgado, a Festa de Reis será realizada nos dias 07 e 08 de janeiro, sendo que os shows dos dois artistas anunciados ocorrerão no primeiro dia do evento.