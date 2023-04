Salgado: PC prende foragido por incêndio ocorrido há 15 anos

Nesta semana, policiais civis da 6ª Delegacia Metropolitana (6ª DM), com o auxílio da Divisão de Inteligência (Dipol), deram cumprimento ao mandado de prisão de Antônio Gonzaga Alves, conhecido como “Toinho de Gonzaga”. Ele estava foragido há 15 anos.

De acordo com as informações policiais, o mandado foi expedido pela comarca criminal de Poço Verde, em decorrência de um crime de incêndio, no ano de 2007. Ele teria incendiado um veículo na madrugada do dia 14 de dezembro de 2006, na garagem de uma residência, onde dormiam sete pessoas, das quais três eram crianças. Ele foi preso em Salgado.

Ainda conforme as informações, o fogo se alastrou para a residência, colocando em risco de vida todos que ali estavam. O crime teria sido premeditado pelo investigado, após afirmar para o proprietário do veículo que um dia queimaria seu carro. O proprietário do veículo afirmou que nunca teve qualquer tipo de desavença ou conflito com o investigado.