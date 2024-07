Samu 192 Sergipe recebe quatro novas viaturas de Unidade de Suporte Básico

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Sergipe (Samu 192 Sergipe) recebeu quatro novas viaturas de Unidade de Suporte Básico (USB), concedidas pelo Ministério da Saúde (MS). A retirada das ambulâncias ocorrerá na próxima terça-feira, 9. As novas viaturas serão alocadas nas bases de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância e São Cristóvão.

As novas ambulâncias irão reforçar a frota no estado de Sergipe, melhorando o tempo resposta e a atuação das equipes para trabalharem nos atendimentos de urgência à população sergipana. O superintendente do Samu 192 Sergipe, Dênison Pereira, pontuou que com a chegada de novas viaturas, o serviço vai ser ainda mais célere.

“Com essas quatro Unidades de Suporte Básico, a gente implementa o quantitativo para a atuação no estado de Sergipe. Essa foi uma das primeiras entregas, mas temos a previsão de, ainda este ano, outra entrega de mais viaturas do Ministério da Saúde para o Samu 192 Sergipe. Além disso, estamos em um processo licitatório para regularizar a frota do estado”, concluiu Dênison.

Fonte: Governo do Estado/SE