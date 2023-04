Para melhorar o tempo de resposta, Samu amplia número de técnicos

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) estendeu o número de técnicos presentes nas viaturas das Unidades de Serviço Básico (USB). Elas passaram a contar com um condutor e dois técnicos de enfermagem.

“O reforço na equipe é muito importante no suporte técnico, principalmente em ocorrências com pacientes vítimas de trauma, facilitando o tempo de regulação e na qualidade da assistência aos pacientes”, destacou a SES.

A gerente dos técnicos de enfermagem do Samu 192 Sergipe, Roberta Dayane Perciano, explicou o funcionamento do serviço. “A unidade básica era composta apenas por um condutor e um técnico e agora passa a contar com um condutor e dois técnicos, melhorando o tempo resposta e a eficácia do atendimento aos pacientes.”, destacou Roberta.

Quanto à implantação, o serviço tem o intuito de atingir as viaturas da USB1 até a USB8. “Compreendemos a necessidade da assistência de forma qualificada, por isso temos 01 técnico que vai ficar 24h e o outro 12h dia, momento que temos um pico maior no número de ocorrências, fazendo com que não ocorra desassistência”, salientou.