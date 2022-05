Samyra Show comandará os festejos juninos de Riachão do Dantas

A Prefeitura de Riachão do Dantas divulgou a programação junina do ‘Alavantú Riachão!’. O evento será realizado nos dias 17, 18 e 19 de junho e terá como atração principal Samyra Show e Luciene Melo.

Além delas, o São João de Riachão do Dantas contará com os shows de Luciano Mattos, Boyzinho do Piseiro, Manjinho O Estouradinho, Big Love, Top Music, Faelzinho Moral e Raay Silva, Helber Nascimento, Jeanny Lins e Dedé Brasil e Dí Piseiro.

“Depois de mais de dois anos com Saudades dos festejos juninos, esse ano iremos nos reunir para comemorar esse mês especial na vida de cada nordestino. É tradição, cultura e muita animação!”, comentou a Prefeitura de Riachão do Dantas.