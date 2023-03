Santos avança na Copa do Brasil após superar o Iguatu

O Santos avançou para a terceira fase da Copa do Brasil após bater o Iguatu por 3 a 0, na noite da última quinta-feira, 09, no estádio da Vila Belmiro. Para o Peixe a classificação foi importante para amenizar as críticas que tem recebido após a não classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

A equipe da casa abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Felipe Jonatan cruzou para Lucas Barbosa, que marcou de cabeça. E o Santos ampliou sua vantagem com outro gol de cabeça. Lucas Lima levantou na área aos 33 e Marcos Leonardo não perdoou.

O camisa nove do Peixe estava inspirado, e fechou o marcador aos 31 da etapa final. Ângelo puxou contra-ataque rápido e tocou em profundidade para Marcos Leonardo, que bateu por cobertura para fazer o mais bonito da partida.

Outra equipe paulista a marcar três vezes para triunfar e avançar na competição foi o Botafogo-SP, que bateu o São Raimundo por 3 a 1 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O tricolor contou com gols de Lucas Oliveira, Diogo Silva e Robinho, enquanto Carlinhos Souza descontou para o Mundão.

Quem encontrou mais dificuldades para garantir sua vaga na terceira fase foi o Náutico, que apenas aos 53 do segundo tempo contou com um gol de Nathan para bater o Vila Nova por 2 a 1. Antes Kayon abriu o placar para o Timbu, enquanto Neto Pessoa igualou para o Tigre.

Agora, Santos, Botafogo-SP e Vila Nova aguardam o final da segunda fase da competição nacional para conhecerem seus próximos adversários, em sorteio a ser realizado posteriormente. A terceira fase da competição também conta com a participação de equipes que conseguiram a classificação direta para esta etapa: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Paysandu, Sport e São Paulo.

Fonte: Agência Brasil