Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Poço Verde confirmou a realização do São Pedro do Povo nos dias 16 e 17 de julho, na Praça de Eventos do município.

Segundo a gestão municipal, que ainda não divulgou a programação completa, o evento contará com os shows de Mano Walter, Limão com Mel e Unha Pintada.

De acordo com o prefeito Iggor Oliveira, a Banda Unha Pintada foi uma das atrações mais pedidas pelo público.