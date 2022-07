Sarau da Caixa D’Água comemorará oito anos neste fim de semana em Lagarto

No próximo domingo, 31, a Praça Filomeno Hora, situada no centro de Lagarto, sediará uma edição comemorativa do Sarau da Caixa D’Água. O evento celebrará seus oito anos de fundação e o Dia Municipal do Rock.

Para o evento, além da juventude lagartense, são esperados os shows de Célula Urbana, Unresst, DJ Batata e Cinemerne. As celebrações terão início às 19h e serão abertas para toda a população lagartense.

Cabe destacar que o Sarau da Caixa D’Água, idealizado pelo Afonso Augusto, tem servido como espaço de resistência para os músicos locais, além de dar voz aos jovens poetas e abrir espaço para combater e romper paradigmas e estereótipos.