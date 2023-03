Sargentos da Polícia Militar recebem título de cidadão tobiense

Os sargentos Emílio e Pedro Lucena, da Polícia Militar do Estado de Sergipe, foram agraciados pela Câmara Municipal de Vereadores de Tobias Barreto com o Título de Cidadania Tobiense. Os dois policiais militares são aracajuanos, mas tem suas histórias de vida ligadas ao município de Tobias Barreto, distante 120 quilômetros da capital sergipana.

O sargento Emílio, que além de prestar serviços aos munícipes na condição de policial militar, seja atuando no policiamento ostensivo ou como instrutor do Programa Educacional de Prevenção às Drogas e à Violência (Proerd), também é bacharel em psicologia e atua em várias frentes sociais, sendo fundador de um abrigo para crianças e adolescentes, e presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em Tobias Barreto.

Já o sargento Pedro Lucena, que inicialmente começou sua história com a capital dos bordados na condição de agente de trânsito municipal, posteriormente saiu de Tobias Barreto em virtude de ter passado no concurso da PMSE e retornou a trabalhar na cidade, já como cabo PM do 11° Batalhão. Pouco tempo depois, foi convidado a coordenar o órgão de trânsito local (CTTU), o qual anteriormente ele havia sido agente concursado. O sargento Pedro Lucena, então, pôde contribuir para com a mobilidade urbana de Tobias Barreto, fazendo com que o trânsito da cidade se modernizasse.

A Polícia Militar do Estado de Sergipe se orgulha dos honrados sargentos e os parabeniza pelos merecidos títulos de cidadania.

Fonte: Polícia Militar