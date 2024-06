Saúde alerta para a prevenção e tratamento da anemia durante o Junho Laranja

A campanha do Junho Laranja tem como objetivo alertar a população sobre os riscos da leucemia e da anemia. Neste sentido, a Secretaria do Estado da Saúde (SES), além de listar alguns cuidados, incentiva a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dessas doenças que podem acometer adultos e crianças. A conscientização leva as pessoas a procurarem atendimento médico ao perceber os primeiros sintomas.

Anemia é uma condição em que o corpo tem uma quantidade menor de sangue do que o necessário por deficiência de vitaminas, perda de sangue ou problemas de saúde crônicos ou agudos. Já a leucemia é um tipo de câncer do sangue.

O médico hematologista do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), Richer Mota, lista alguns cuidados para a prevenção de ambas condições. “Para prevenir a anemia, é necessário comer alimentos ricos em ferro, principalmente carnes vermelhas, espinafre, feijão e lentilhas, além de alimentos ricos em vitamina C para ajudar o corpo a absorver melhor o ferro, como laranjas, acerola, morango e pimentões. É importante incluir também alimentos que tenham vitamina B12 e ácido fólico como ovos e queijos. Além de buscar evitar excessos de alimentos que dificultam absorver as vitaminas como cafés e chás”, pontuou Richer.

Outros cuidados pertinentes além da alimentação é fazer exames regulares e consultas periodicamente e prestar atenção a sintomas como sonolência e cansaço excessivos, palidez, falta de ar e coração acelerado com facilidade, que podem ser indicativos de anemia. Em relação à leucemia, é importante observar infecções frequentes, cansaço e fraqueza extrema, sangramento e hematomas fáceis, perda de peso sem motivos, dores nas articulações contínuas e fortes e ínguas aumentadas sem razão específica.

“É de suma importância manter uma dieta com alimentos livres de agrotóxicos e não processados. Fazer atividades físicas regulares, evitar tabagismo e manter uma saúde mental sem estresse excessivo”, explicou o médico hematologista do Hemose.

O serviço ambulatorial do Hemose possui especialistas para fazer o diagnóstico de doenças do sangue, assim como descartar os casos suspeitos em pacientes de todas as idades ou encaminhando para clínicos e pediatras. Quando diagnosticados recebem o acompanhamento médico e multidisciplinar especializados, exames necessários e orientações para tratamento adequado e específico.

Fonte: Governo do Estado/SE