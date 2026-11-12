Saúde de Lagarto garante apoio logístico a pacientes contemplados com cirurgias oftalmológicas

Cerca de 200 cirurgias oftalmológicas estão sendo viabilizadas para pacientes de Lagarto por meio do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. Os procedimentos são realizados em Nossa Senhora do Socorro e contemplam pessoas que necessitam de tratamento especializado, especialmente para a cirurgia de catarata. Para garantir o acesso dos usuários aos atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) organizou todo o deslocamento até o município, com transporte e alimentação assegurados tanto para os pacientes quanto para seus acompanhantes.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, ressaltou o trabalho de organização e assistência aos pacientes durante todo o processo, desde os encaminhamentos até o deslocamento para os atendimentos. “Essa parceria com o Governo Federal é fundamental para ampliar o acesso dos lagartenses aos procedimentos especializados. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, trabalha para garantir que os pacientes tenham condições de chegar aos locais de atendimento, com toda a organização e o suporte necessários. São ações que fazem diferença na vida das pessoas e reforçam nosso compromisso com uma saúde cada vez mais acessível”, destacou.

Saúde ocular e qualidade de vida

Entre os beneficiados está a dona de casa Iolanda Carla, que demonstrou entusiasmo com a oportunidade de realizar a cirurgia e a expectativa de recuperar a qualidade da visão. “Estou me sentindo maravilhosamente bem! Já passamos pela triagem e agora chegou o momento da cirurgia. É só agradecer por essa oportunidade. Espero que minha visão melhore, que eu possa enxergar melhor e deixar para trás esse problema da catarata”, afirmou.

O aposentado Givaldo Fraga, que também realizou a cirurgia de catarata, destacou a expectativa de voltar a enxergar melhor e os benefícios que o procedimento pode trazer para o seu dia a dia. “A cirurgia foi um grande sucesso. Eu já enxergava, mas tinha o problema da catarata, que atrapalhava minha visão. Agora espero enxergar ainda melhor e deixar esse problema para trás. É uma mudança importante para minha vida”, afirmou.

A dona de casa Joana Raimunda acompanhou o marido, Emílio José de Carvalho, durante a realização da cirurgia e falou sobre a importância do procedimento para a saúde dele. “Gostei muito de todo o processo. Agora é seguir com os cuidados para que ele se recupere bem, consiga enxergar cada vez melhor e tenha mais qualidade de vida. Acredito que essa cirurgia vai fazer muita diferença para ele”, afirmou.

Como ter acesso aos procedimentos?

Para ter acesso aos procedimentos oftalmológicos, os interessados devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, apresentar o encaminhamento médico e solicitar o cadastro no sistema de regulação municipal. A partir desse registro, o paciente poderá ser direcionado para a triagem e, conforme a avaliação, para os procedimentos especializados.

Desde o início de 2025, a SMS já viabilizou cerca de 3 mil cirurgias oftalmológicas, por meio de parcerias com os governos estadual e federal, ampliando o acesso da população aos procedimentos especializados e contribuindo para a recuperação da visão, da autonomia e da qualidade de vida dos pacientes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto