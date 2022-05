Saúde de SE alerta para a baixa vacinação contra a Influenza e o consequente aumento de casos

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, volta a alertar a população sergipana sobre a importância da vacinação contra a Influenza, a mais eficaz ferramenta contra o adoecimento das pessoas, particularmente daquelas que estão nos grupos prioritários. “É preocupante constatar que a população não está respondendo bem ao chamamento para a imunização e a consequência disso, certamente, será o aumento de casos, que podem evoluir para condições de agravamento e até óbitos”, declarou Feitosa.

Dados do Programa Estadual de Imunização revelam que a cobertura vacinal contra a Influenza não corresponde à expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Nesta nova fase de grupos prioritários, iniciada no último dia três, a população estimada para a vacinação é de 527.922 pessoas e, no entanto, apenas 208.774 foram imunizadas, o equivalente a 39,55% de cobertura vacinal.

O detalhamento dos grupos prioritários mostra que gestantes e puérperas estão entre as piores coberturas, com pouco mais de 10% e 9%, respectivamente. As crianças entre seis meses e menor de cinco anos somam atualmente 149.446, mas apenas 35.737 foram vacinadas contra a gripe, o que dá uma cobertura de 23,91%.

Os trabalhadores da saúde precisam melhorar a cobertura porque somente 41,74% deles se vacinaram, mas a situação é ainda mais crítica em relação aos professores. Pouco mais de 15% deles foram imunizados, enquanto as pessoas com 60 anos a mais alcançaram somente 53% de cobertura. “Dentre os grupos prioritários, os idosos merecem uma maior preocupação porque eles são mais vulneráveis ao adoecimento e agravamento da Influenza”, considerou Mércia Feitosa.

Fonte: Governo de Sergipe