Saúde de SE divulga balanço da cobertura vacinal da bivalente

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na última terça-feira, 25, o balanço da cobertura vacinal da Covid-19 com a vacina bivalente. Em Sergipe, a cobertura alcançou 14,49% em todos os 75 municípios sergipanos, número considerado baixo.

Até o momento, foram aplicadas 279.536 doses da vacina bivalente no estado, sendo São Cristóvão (3,75%), Nossa Senhora do Socorro (4,48%) e Pinhão (4,69%) com os menores índices de cobertura vacinal. Enquanto os municípios de General Maynard (31,82%), Arauá (25,82%) e Divina Pastora (23,13%) lideram o ranking como os maiores índices de cobertura vacinal. Já Aracaju alcançou 19,83% de cobertura.

O diretor da Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, falou sobre a baixa adesão da vacinação com a bivalente. “Temos percebido essa baixa procura com a reforço da bivalente e é claro que nós consideramos toda a população que recebeu pelo menos um esquema inicial. Então, são mais de 1 milhão e 900 mil pessoas que possuem seu esquema básico completo em Sergipe”, contou.

Vale ressaltar que o reforço já está disponível em todos os 75 municípios. A orientação é para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham recebido no mínimo duas doses da vacina monovalente como esquema primário, respeitando o intervalo de quatro meses da última dose.

Marco Aurélio ainda reforçou a importância da vacinação. “Apesar de não estarmos em ondas pandêmicas, temos passado por um período de sazonalidade, com vírus respiratórios, sendo a Covid-19 como uma das causas de agravamento das pessoas com doenças respiratórias”, disse.

Fonte: Governo de SE