Saúde de Sergipe visita aldeia indígena Xokó

As equipes da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha e Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), realizaram uma visita técnica à aldeia do povo Xokó, localizado na Ilha de São Pedro, município de Porto da Folha, Sertão sergipano. A ação aconteceu na última quinta-feira, 23, e teve como objetivo conhecer de perto as demandas da comunidade relacionadas à saúde.

O diretor de Atenção Primária à Saúde, Luan Araújo Cardozo, ressaltou a mobilização realizada entre as equipes para a visitação da aldeia. “Unimos as equipes da Atenção Primária, da diretoria da Atenção Especializada, bem como a representação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192 Sergipe, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, para fazermos um diagnóstico preciso na aldeia Xokó, em conjunto com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), e assim realizarmos ações que venham a possibilitar melhores condições de vida e saúde da população indígena”, esclareceu o diretor.

A Sesai coordena e executa a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no Sistema Único de Saúde (SUS), no que diz respeito à Atenção Primária. Ronaldo Silva, coordenador distrital substituto do distrito de Alagoas e Sergipe, explicou o trabalho que a Sesai vem desenvolvendo em conjunto com as equipes multiprofissionais nas unidades. “A Saúde Indígena é um subsistema do SUS, ou seja, todos nós estamos inseridos. Compete à Sesai a execução da atenção básica para os aldeados e prestar o melhor atendimento”.

A população Xokó totaliza hoje cerca de 400 pessoas, que são representadas pelo Cacique, que é o responsável pela condução dos assuntos materiais, administrativos e sociais da comunidade, e pelo Pajé, que conduz os rituais sagrados. O cacique Bá comemorou a visita das equipes de saúde, pois, segundo ele, assim a comunidade pode melhorar a qualidade de vida. “Recebemos essa visita para que possamos mostrar as demandas da nossa aldeia. É de grande importância essa presença, porque, de fato, esta visita faz com que eles estejam realmente empenhados em nos ajudar, pois todos sabemos que questões de saúde ainda afetam, e muito, nosso povo”, considerou.

A secretária Municipal de Saúde do município de Porto da Folha, Creunice Soares, levou a proposta de realizar a visita à aldeia para a SES. “Estamos nessa visita técnica com o objetivo de avaliar a assistência à saúde da população indígena, ouvindo as demandas da população e encaminhar propostas que possam eliminar a problemática vivenciada pela comunidade”, frisou.

