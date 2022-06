Saúde disponibiliza cerca de 10 mil preservativos no Arraiá do Povo

Os festejos juninos estão a todo vapor em Sergipe e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) está empenhada em intensificar as ações de prevenção. No Arraiá do Povo, festa tradicional que foi aberta na última quarta-feira, 22, e vai a 29 deste mês, a SES fará ação de prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Em um stand, na Orla da Atalaia, a partir das 19h, serão disponibilizados cerca de 10 mil preservativos nos oito dias de evento. Além disso, na quinta-feira, 23, e no domingo, 26, também serão viabilizados testes rápidos a partir das 19h.

“Nós vamos iniciar a campanha junina na Orla, com a Barraca da Prevenção, que irá disponibilizar preservativos, porta camisinha e folhetos informativos. Além disso, iremos informar as pessoas sobre as ISTs, Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP). Durante esse período de evento, técnicos da Secretaria vão orientar as pessoas”, disse o técnico do Programa de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, HIV/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Almir Santana.

Na quinta-feira e no domingo, além da barraca, a unidade móvel Fique Sabendo ficará estacionada próximo à churrascaria Sal e Brasa, realizando testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites virais. Nos dois dias serão atendidas 150 pessoas. “As pessoas valorizam muito quando levamos informações para um local de festa, de alegria. As orientações e ações como essas são extremamente importantes”, destaca o médico Sanitarista.

As orientações serão para todas as pessoas interessadas, mas o médico conta que tem um público em que os técnicos irão focar, que são as gestantes. “Queremos conversar bastante sobre a importância do pré-natal. Com a qualidade no acompanhamento na gestação, podemos evitar o nascimento de crianças com sífilis congênita e com HIV. Então buscamos sempre dialogar sobre o assunto”, finalizou.

Fonte: Governo de Sergipe