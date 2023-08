Saúde e bem-estar: Studio Voll Pilates é inaugurado em Lagarto

No último dia 10 de agosto foi inaugurado o Studio Voll Pilates, na cidade de Lagarto. O espaço funcionará em conjunto com o Studio Patrícia Santiago – Saúde e Estética.

De acordo com a idealizadora do Voll Pilates, Dra. Patrícia Santiago, o empreendimento nasceu com a intenção de levar um novo conceito em saúde e bem-estar, através do Método Pilates associado à Saúde Estética, à população lagartense.

Empreendedora desde muito nova, Patrícia visualizou o grande potencial que a cidade possui de crescimento no âmbito da saúde e empresarial, principalmente com a chegada do Campus da UFS e construção do Hospital do Amor e o Shopping Centro Sul. “Acredito que esse novo empreendimento vem para alavancar ainda mais o desenvolvimento local com a promoção da saúde do povo lagartense”, comentou.

1 de 6

O Studio está localizado na Avenida Presidente Vargas, n 371, Centro. Ele funcionará de segunda a sexta-feira, das 06h às 11h, com uma equipe formada por fisioterapeutas renomadas, como as doutoras Alicena, Joane e Rafaela; além do Terapeuta Holístico Sandro Américo e aulas de funcional com a Educadora Física Rose Melo.

O Voll Pilates é dirigido pela Dra. Patrícia Santiago e responsáveis técnicas Rose Melo e Clarice Lima.